Назван процент омичей с антителами к коронавирусу

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:05:22+03:00

Значит, люди переболели и не знали об этом

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Глава омского минздрава Ирина Солдатова рассказала, какой процент омичей имеет антитела к коронавирусу. Он сравнительно невысок, но наличие антител значит, что человек уже перенес заболевание и возможно даже не знал об этом. В таком случае он мог служить источником заражения для других.

- От 5 до 10% населения у нас имеют антитела. Мы проводили обследования членов избирательных комиссий. У нас 5% имеют антитела и не имеют заболевания, они перенесли эту инфекцию, что хорошо, - говорит Солдатова России 24. - Они уже сталкивались с инфекцией, но не подтверждают факт, что они болели. Иммунитет ведь у всех разный. Это нормально. Когда тяжелое течение болезни, вырабатывается больше антител. но как долго будут сохраняться эти антитела, никто не знает.

В Омске сдать анализы на антитела можно только в частной клинике за собственные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU