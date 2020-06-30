2020-06-30T13:05:22+03:00
Общество

Назван процент омичей с антителами к коронавирусу

Значит, люди переболели и не знали об этом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Для многих людей коронавирус протекает бессимптомно. Фото:Для многих людей коронавирус протекает бессимптомно. Фото:Фото: Александр ГЛУЗ
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Глава омского минздрава Ирина Солдатова рассказала, какой процент омичей имеет антитела к коронавирусу. Он сравнительно невысок, но наличие антител значит, что человек уже перенес заболевание и возможно даже не знал об этом. В таком случае он мог служить источником заражения для других.

- От 5 до 10% населения у нас имеют антитела. Мы проводили обследования членов избирательных комиссий. У нас 5% имеют антитела и не имеют заболевания, они перенесли эту инфекцию, что хорошо, - говорит Солдатова России 24. - Они уже сталкивались с инфекцией, но не подтверждают факт, что они болели. Иммунитет ведь у всех разный. Это нормально. Когда тяжелое течение болезни, вырабатывается больше антител. но как долго будут сохраняться эти антитела, никто не знает.

В Омске сдать анализы на антитела можно только в частной клинике за собственные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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