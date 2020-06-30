2020-06-30T11:59:14+03:00
Общество

В Омске из окна закрытой на карантин больницы выпал пациент

Очевидцами стали сразу несколько человек
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В следственном комитете проводят проверку по факту падения. Фото:В следственном комитете проводят проверку по факту падения. Фото:Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вчера, около 9:30 из окна ГКБ-1 им. Баранова выпал 31-летний мужчина. ЧП случилось в торакальном отделении больницы, которое сейчас закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса. Момент падения видели сразу несколько человек и поспешили мужчине на помощь. Его оперативно доставили в реанимацию, но спасти мужчину не удалось.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Предварительно известно, что в момент падения мужчина находился у окна один, а значит мог прыгнуть сам. У погибшего уже были проблемы с законом, в 2008 его судили за захват заложников.

По окончанию проверки Следственный комитет вынесет решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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