2020-06-30T11:46:03+03:00
Общество

За неделю от коронавируса в Омске скончались 4 человека

Количество заразившихся остается стабильно высоким
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото: Омская губернияФото: Омская губерния
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За сутки в Омске от коронавируса выздоровели 100 человек, общее число стремится к 2000 и составляет 1955 человек. Болезнь не отступает. Количество смертей не увеличилось, от новой инфекции по-прежнему умер 31 омич. За прошедшую неделю COVID-19 унес жизни 4 омичей.

За последние сутки заразились 82 человека, всего с начала пандемии - 3615.

География новых случаев такова: Омск – 60, Омский район – 10, Черлакский и Таврический по 3, Большереченский – 2, Колосовский, Русско-Полянский, Кормиловский, Калачинский – по 1 новому пациенту.

Под домашним наблюдением медиков остаются 1 388 человек, сняты с наблюдения 35 180. Количество тестов, проведенных омскими лабораториями достигло 199 144, работа продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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