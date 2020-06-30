Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:33:39+03:00

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Сегодня глава минздрава Ирина Солдатова назвала основные места заражения омичей новой инфекцией. По статистике ведомства это происходит после массовых мероприятий и при личном контакте. Активность коронавируса в Омске не снижается, новых зараженных выявляют каждый день.

-Я мечтаю, чтобы люди перестали заражаться. Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова. - Многие ходят больные на работу и никому не говорят до последнего. Это не дает цепочке прерваться.

Также Ирина Солдатова отметила, что сейчас регион находится на плато, в сутки стабильно заражается 70-80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU