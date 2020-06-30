Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске
Сегодня глава минздрава Ирина Солдатова назвала основные места заражения омичей новой инфекцией. По статистике ведомства это происходит после массовых мероприятий и при личном контакте. Активность коронавируса в Омске не снижается, новых зараженных выявляют каждый день.
-Я мечтаю, чтобы люди перестали заражаться. Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова. - Многие ходят больные на работу и никому не говорят до последнего. Это не дает цепочке прерваться.
Также Ирина Солдатова отметила, что сейчас регион находится на плато, в сутки стабильно заражается 70-80 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU