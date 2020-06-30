Омич пытался избавиться от тещи, обвинив ее в краже
Теперь ему отвечать за ложный донос
Фото:Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тюкалинском районе Омской области местного жителя обвиняют в ложном доносе на собственную тещу.
Мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что пенсионерка украла у него 12 тыс. рублей. Участковый опросил родственников, работодателя и выяснил, что такой суммы просто не могло быть у предполагаемого потерпевшего. Видимо, таким способом мужчина решил на время избавиться от родственницы.
В пресс-службе МВД сообщили, что дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU