2020-06-30T09:19:47+03:00
Общество

«Хотел порадовать любимую»: Омич из-за ссоры с девушкой обокрал цветочный магазин

Мужчина схватил букет и пытался сбежал [видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Девушка не оценила неожиданный подарок и устроила скандал. Фото:Девушка не оценила неожиданный подарок и устроила скандал. Фото:Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня утром в Омске мужчина пришел в цветочный магазин, чтобы собрать букет для своей девушки. Правда, платить за него он не собирался. Продавец собрала 31 розу и отвлеклась, чтобы добавить к цветам воздушные шары. В это время мужчина схватил букет и убежал. Примерная цена такого букета в Омске составляет 5-6 тыс. рублей. Женщина обратилась в полицию. Найти грабителя было мало шансов.

Через несколько часов в местное отделение полиции поступил сигнал о семейной ссоре. Участковый, прибывший на вызов, обратил внимание на свежий букет роз. По приметам он подходил на того самого воришку. Оказалось, девушка не приняла извинения и букет.

- Сегодня обокрал цветочный магазин. Хотел порадовать любимую девушку, - честно признался на допросе парень.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, подозреваемый доставлен в отделение, на него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Помирятся ли после такого влюбленные, неизвестно.

Омич ограбил цветочный магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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