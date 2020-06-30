2020-06-30T09:07:52+03:00
Общество

В лобовом столкновении под Омском погибли двое водителей

У обоих не было прав
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Лобовое столкновение произошло на проселочной дороге ближе к вечеру. Фото:Лобовое столкновение произошло на проселочной дороге ближе к вечеру. Фото:Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне под Омскм на автодороге Любино - Центрально-Любинский, лоб в лоб столкнулись "Тойота Корса" и "Лада Гранта". Предполагают, что водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу.

По данным пресс-службы полиции, 27-летний водитель иномарки погиб на месте, 43-летний водитель "Лады" скончался в больнице, два его пассажира, мужчина и женщина, отправлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Уже известно, что у водителя иномарки никогда не было прав, а второго водителя лишили их в прошлом году. Окончательные причины и виновные будут установлены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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