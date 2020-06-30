2020-06-30T07:51:42+03:00
Общество

Названа категория пациентов в Омске с самой высокой смертностью при COVID-19

Глава омского минздрава предупредила о рисках
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Количество заболевших коронавирусом в Омске пока держится на стабильно высоком уровне. Фото:Количество заболевших коронавирусом в Омске пока держится на стабильно высоком уровне. Фото:Фото: Александр ГЛУЗ
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Глава министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова рассказала, кто, где и по каким причинам чаще всего заражается коронавирусом. По статистике министерства в Омске это чаще всего происходит при личном контакте людей после массовых мероприятий.

- Заражаются чаще всего при тесном общении, - рассказала Солдатова в эфире России 24. - Я понимаю, что у людей должны быть свадьбы, у людей есть похороны, но тем не менее после каких-либо мероприятий, где люди находятся в скученном состоянии, мы видим вспышки.

Также чиновница отметила, что основная масса заболевших в возрасте от 46 до 65 лет. Если вирусом болеют молодые люди, то он проходит гораздо легче. В группе риска и люди с лишним весом. Именно у них наблюдаются самые тяжелые осложнения при COVID-19 и высокая смертность.

- Крайне отягощенная ситуация сопоставляется с ожирением. Это уникальный феномен, который, я думаю, ученые будут исследовать. Наличие ожирения — это всегда тяжелые формы и высокий риск летальных исходов, — добавила Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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