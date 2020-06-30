2020-06-30T07:12:44+03:00
Общество

Мэрия проверит асфальт, испорченный танками в центре Омска после парада

Первые выбоины появились уже после репетиции парада Победы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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После прохода танков на асфальте видны характерные следы. Фото:После прохода танков на асфальте видны характерные следы. Фото:Фото: ВКонтакте
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На прошлой неделе в Омске прошел парад Победы. Праздник удался, но оставил у омичей неприятный осадок в виде испорченного асфальта на ул. Красный путь и ул. Певцова. Дорожное покрытие не выдержало военную технику и покрылось трещинами и выбоинами.

Сегодня департамент дорожного хозяйства проведен комиссионный осмотр поврежденных участков и после этого решит, стоит ли укладывать новый асфальт.

- Сегодня выйдут - посмотрят последствия. Как будут приняты какие-то решения, сообщим, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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