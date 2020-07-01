2020-07-01T15:37:33+03:00
Общество

В Омске будут судить главу ЖСК, растратившего 50 миллионов

Дом он так и не начал строить
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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От преследования подозреваемый долгое время скрывался за границей. Фото:От преследования подозреваемый долгое время скрывался за границей. Фото:Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Омске перед судом предстанет бывший председатель ЖСК "Малиновского-2012" за растрату 47,2 млн. рублей.

Следователи установили, что в 2014-2016 годах мужчина получил от 37 семей первый взнос за квартиры в строящемся доме по адресу пр. Менделеева, 46. В общей сложности злоумышленник завладел 33,9 млн. рублями. Их он потратил на свои нужды и реализацию других коммерческих проектов. Также от махинаций с документами на паи, фигурант получил еще 13,3 млн. рублей.

Когда началось расследование, подозреваемый скрылся за границей, но в 2019 году вернулся в страну. Его задержали в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе омской прокуратуры отмечают, что дело по существу рассмотрят в суде Центрального района, где и будет определена мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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