2020-06-29T14:52:09+03:00
Происшествия

Омич заплатит 400 тысяч за изрезанные на свадьбе лица новобрачных

Несмотря на штраф избежать тюрьмы ему не удалось.
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Потерпевшие просили 600 тысяч за моральный ущерб, но суд уменьшил сумму. Фото:Потерпевшие просили 600 тысяч за моральный ущерб, но суд уменьшил сумму. Фото:Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Районный суд по кировскому округу вынес приговор омичу, который 17 августа 2019 года осколками разбитой бутылки ранил друзей, пригласивших его на свадьбу.

В ходе следствия полиция восстановила картину произошедшего. В день бракосочетания молодожены пригласили родственников и друзей отметить событие дома. Поздним вечером, когда гуляния были в разгаре, один из гостей разбил бутылку и на фоне внезапно возникшей неприязни ударил молодую жену в левое плечо, переносицу и щеку, а ее мужа - в левый глаз, задев веко. Эти травмы классифицировали как легкий вред здоровью, а оставшиеся шрамы признали "неизгладимыми повреждениями, которые не исчезнут со временем".

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, подсудимого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 5 годам колонии строгого режима. А за моральный ущерб он обязан выплатить бывшим друзьям 380 тысяч рублей.

Свою вину мужчина не признал ни во время следствия, ни на суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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