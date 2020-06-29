Омич заплатит 400 тысяч за изрезанные на свадьбе лица новобрачных
Районный суд по кировскому округу вынес приговор омичу, который 17 августа 2019 года осколками разбитой бутылки ранил друзей, пригласивших его на свадьбу.
В ходе следствия полиция восстановила картину произошедшего. В день бракосочетания молодожены пригласили родственников и друзей отметить событие дома. Поздним вечером, когда гуляния были в разгаре, один из гостей разбил бутылку и на фоне внезапно возникшей неприязни ударил молодую жену в левое плечо, переносицу и щеку, а ее мужа - в левый глаз, задев веко. Эти травмы классифицировали как легкий вред здоровью, а оставшиеся шрамы признали "неизгладимыми повреждениями, которые не исчезнут со временем".
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, подсудимого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 5 годам колонии строгого режима. А за моральный ущерб он обязан выплатить бывшим друзьям 380 тысяч рублей.
Свою вину мужчина не признал ни во время следствия, ни на суде.
ИСТОЧНИК KP.RU