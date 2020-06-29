2020-06-29T12:40:30+03:00
Общество

В Омск привезли еще 3 московских трамвая

Теперь на омских дорогах их будет 6
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Московские трамваи разгружают в омском депоМосковские трамваи разгружают в омском депоФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омск привезли еще 3 трамвая из второй партии, отправленной из Москвы. Сейчас их осматривают в депо, чтобы убедиться в отсутствии поломок.

В пресс-службе омской мэрии уточнили, что следующая партия новых машин придет в Омск через 10 дней. Всего ожидается еще 4 трамвая.

В департаменте транспорта отмечают, что все поступившие из столицы вагоны значительно новее омских и при надлежащем уходе прослужат еще долго. Также специалисты ведомства говорят, что новый транспорт будет экономичнее и проще в обслуживании из-за двигателя нового образца, который на них стоит.

Напомним, что в Омск должны поставить 10 московских трамваев. После прохождения техосмотра они заработают на всех маршрутах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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