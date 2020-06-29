Больницу Кабанова в Омске снова закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Стало известно, что несколько отделений городской больницы им. Кабанова опять закрыты на карантин. В омском минздраве подтвердили, что он связан с коронавирусом.
- Помощь всем пациентам оказывается в полном объеме. Сотрудники на боевом посту, есть несколько заболевших, но они заразились вне стен стационара. Еще раз подчеркнем, что коронавирус проник в самые разные сферы жизни, люди заболевают на работе, общаясь с друзьями, в семьях. Попадая в стационар любой больницы по совершенно иной причине, такой человек становится источником заболевания, - говорят в ведомстве.
Заболевание выявили не только у пациентов, но и у нескольких медиков в стационаре. Сейчас все они под наблюдением у специалистов, ситуация взята под контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU