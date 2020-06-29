Больницу Кабанова в Омске снова закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:19:16+03:00

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Стало известно, что несколько отделений городской больницы им. Кабанова опять закрыты на карантин. В омском минздраве подтвердили, что он связан с коронавирусом.

- Помощь всем пациентам оказывается в полном объеме. Сотрудники на боевом посту, есть несколько заболевших, но они заразились вне стен стационара. Еще раз подчеркнем, что коронавирус проник в самые разные сферы жизни, люди заболевают на работе, общаясь с друзьями, в семьях. Попадая в стационар любой больницы по совершенно иной причине, такой человек становится источником заболевания, - говорят в ведомстве.

Заболевание выявили не только у пациентов, но и у нескольких медиков в стационаре. Сейчас все они под наблюдением у специалистов, ситуация взята под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU