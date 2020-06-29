В Омске за сутки коронавирусом заразилось 78 человек

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:35:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Омске прибавилось 78 зараженный коронавирусом, общее число с начала пандемии - 3 533 человека.

Количество выздоровевших второй день намного меньше заболевших, за сутки поправился всего 41 человек, общее число с начала пандемии - 1 855.

Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 1, теперь общее количество умерших от коронавирусной инфекции – 31. Ничего и личности погибшего или его возрасте и поле в оперштабе по борьбе с коронавирусом не сообщают.

Территориальное распространение новых случаев заражения: Омск – 63, Омский, Нововаршавский районы – по 3, Шербакульский, Черлакский, Седельниковский районы – по 2, Калачинский, Исилькульский, Русско-Полянский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Под домашним наблюдением медиков на сегодняшний день находятся 1 628 человек. Сняты с учета – 34 832.

ИСТОЧНИК KP.RU