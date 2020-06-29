В мэрии ответили на критику омичей по ремонту улицы Бархатовой
Омичи раскритиковали ремонт ул. Бархатовой. Главным минусом люди считают неправильные ливневки. Они расположены выше проезжей части, поэтому вода не полностью сливается и стоит на обочине. В "Управлении дорожного хозяйства и благоустройста" спешат успокоить недовольных омичей:
- Ремонтные работы дороги еще не завершены. Компания-подрядчик устранит подтопления на улице Бархатовой. Решётки дождеприемных колодцев будут приведены в уровень с уровнем дороги при устройстве верхнего слоя из асфальтобетонной смеси: на данный момент они подняты специально под верхний слой, - говорят специалисты.
Окончание всех работ на объекте назначено на 1 июля, поэтому судить о результатах ремонта можно будет уже к концу недели.
Омичи все же отметили несколько плюсов в обновлении ул. Бархатовой. Местным жителям понравились расширенные тротуары и подходы к пешеходным переходам, приведенные в один уровень с дорогой.
ИСТОЧНИК KP.RU