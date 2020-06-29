2020-06-29T06:55:19+03:00
Происшествия

Омичу, убившему родного отца, грозит 15 лет тюрьмы

Все началось с ссоры на кухне
Станислав МУХИН
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Все произошло на кухне.Все произошло на кухне.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жесткое убийство родственника совершил 25-летний омич. Все случилось в ночь на 1 апреля в квартире по улице Химиков. Сибиряк находился дома со своим отцом. Мужчины давно не ладили и часто ругались. Очередной ссора произошла между ними около часа ночи на кухне. Тогда сын схватил деревянную палку и ударил ею отца по голове. Мужчина упал, но и этого омичу было мало. Он схватил со стола нож и дважды ударил в грудь отца.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, после этого раненого увезли в больницу. Мужчина скончался через несколько часов. Уголовное дело передано в Советский районный суд. Сибиряку, убившему отца, грозит до 15 лет тюрьмы. Он полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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