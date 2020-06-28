Омич избил троих собутыльников, чтобы украсть велосипед

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:18:25+03:00

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Сегодня в полицию обратились трое мужчин. Они рассказали, что их избил общий знакомый, который украл дорогой велосипед стоимостью 25 тыс. рублей. Оказалось, что о своем приятеле мужчины знали немного, самым полезным оказалось то, что ранее он был неоднократно судим за кражи.

Полиция оперативно задержала 46-летнего омича по месту жительства. Он находился в одном из садоводческих товариществ в Советском округе. Грабитель признался, что продал велосипед таксисту за 1000 рублей, а с тремя друзьями справился легко, потому что они были сильно пьяны.

Как сообщают в пресс-службе МВД велосипед нашли и вернули законному владельцу. На угонщика завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU