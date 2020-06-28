Омич избил троих собутыльников, чтобы украсть велосипед
Сегодня в полицию обратились трое мужчин. Они рассказали, что их избил общий знакомый, который украл дорогой велосипед стоимостью 25 тыс. рублей. Оказалось, что о своем приятеле мужчины знали немного, самым полезным оказалось то, что ранее он был неоднократно судим за кражи.
Полиция оперативно задержала 46-летнего омича по месту жительства. Он находился в одном из садоводческих товариществ в Советском округе. Грабитель признался, что продал велосипед таксисту за 1000 рублей, а с тремя друзьями справился легко, потому что они были сильно пьяны.
Как сообщают в пресс-службе МВД велосипед нашли и вернули законному владельцу. На угонщика завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU