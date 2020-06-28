В Омске на парковке сгорели две ГАЗели
Очевидцы сообщили об этом в соцсетях [фото]
Пламя быстро перекинулось с одной машины на соседнюю.Фото: ВКонтакте
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Недавно в соцсетях омич поделился волнующими фотографиями. Он рассказал, что на платной парковке у дома быта "Чкаловский" горят две грузовых ГАЗели. Все началось с возгорания одной машины, но пламя быстро захватило и соседнюю.
На место вызвали наряд пожарных. Причины пожара пока назвать сложно, парковка платная, а значит посторонних там быть не должно. Скорее всего, поджог маловероятен. Не исключено, что загорелись машины из-за неисправности одной из них.
ИСТОЧНИК KP.RU