2020-06-28T08:31:25+03:00
Общество

В Омске на парковке сгорели две ГАЗели

Очевидцы сообщили об этом в соцсетях [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пламя быстро перекинулось с одной машины на соседнюю.Пламя быстро перекинулось с одной машины на соседнюю.Фото: ВКонтакте
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Недавно в соцсетях омич поделился волнующими фотографиями. Он рассказал, что на платной парковке у дома быта "Чкаловский" горят две грузовых ГАЗели. Все началось с возгорания одной машины, но пламя быстро захватило и соседнюю.

На место вызвали наряд пожарных. Причины пожара пока назвать сложно, парковка платная, а значит посторонних там быть не должно. Скорее всего, поджог маловероятен. Не исключено, что загорелись машины из-за неисправности одной из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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