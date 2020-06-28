В Омске на парковке сгорели две ГАЗели

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно в соцсетях омич поделился волнующими фотографиями. Он рассказал, что на платной парковке у дома быта "Чкаловский" горят две грузовых ГАЗели. Все началось с возгорания одной машины, но пламя быстро захватило и соседнюю.

На место вызвали наряд пожарных. Причины пожара пока назвать сложно, парковка платная, а значит посторонних там быть не должно. Скорее всего, поджог маловероятен. Не исключено, что загорелись машины из-за неисправности одной из них.

ИСТОЧНИК KP.RU