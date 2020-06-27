Фитнес-центры в Омске откроют с 6 июля

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:38:44+03:00

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На последнем заседании оперштаба в Омской области решили приступить к третьему этапу снятия ограничений. Власти приняли ряд послаблений.

В Омске разрешать работу фитнес-центров с 6 июня, о чем чиновников давно просили жители. Об этом стало известно после заседания омского оперштаба по борьбе с коронавирусом. У владельцев спортивных заведений есть неделя, чтобы подготовиться к приему посетителей по всем правилам санитарных норм. Также с 6 июня заработают детские пришкольные лагеря.

А вот масочный режим в регионе продлен до 30 апреля. В общественных местах омичи должны быть в средствах индивидуальной защиты. За нарушение будут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU