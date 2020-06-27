В Омске водитель "Ниссана" протаранил столб

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:36:35+03:00

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Сегодня ранним утром в Омске в районе парка им. 30-летия ВЛКСМ произошло серьезное ДТП. В фонарный столб въехал "Ниссан".

Видимо, скорость движения была большой, потому что у автомобиля оторвало переднее колесо и смяло капот.

По информации пресс-службы областного ГИБДД, в аварии пострадали двое: 23-й летний водитель и его пассажирка. Оба госпитализированы. Личность девушки до сих пор не могут установить, она без сознания. Предполагают, что причиной ДТП стало превышение скорости на мокрой дороге. Подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU