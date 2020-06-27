В Омске водитель "Ниссана" протаранил столб
Серьезно пострадали 2 человека [фото]
Авария произошла ранним утром в 6:30Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ранним утром в Омске в районе парка им. 30-летия ВЛКСМ произошло серьезное ДТП. В фонарный столб въехал "Ниссан".
Видимо, скорость движения была большой, потому что у автомобиля оторвало переднее колесо и смяло капот.
По информации пресс-службы областного ГИБДД, в аварии пострадали двое: 23-й летний водитель и его пассажирка. Оба госпитализированы. Личность девушки до сих пор не могут установить, она без сознания. Предполагают, что причиной ДТП стало превышение скорости на мокрой дороге. Подробности произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU