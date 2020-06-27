В минздраве объяснили, почему скорая выбросила омича у гаражей

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:16:10+03:00

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Накануне омичи обеспокоились судьбой пенсионера, которого нашли у гаражей. Он сидел на земле с загипсованной ногой и вещами из больницы. На вопросы неравнодушных о том, что же случилось, мужчина рассказал, что его здесь выбросила скорая.

Больше 61-летний пенсионер ничего объяснить не мог. Как выяснилось мужчину обнаружили жители Нефтяников рядом с гаражами по ул. 19-ого Партсъезда. Сюда он был доставлен сотрудниками одной из омских больниц, так как назвал эту точку на карте города своим домом.

- Вел себя агрессивно, совершал хулиганские действия, пребывать в лечебном заведении дольше категорически отказывался. Благодаря неравнодушным омичам, вновь доставлен в больницу, пояснить ничего не может, так как находится в состоянии опьянения, - говорят в омском минздраве.

Также в ведомстве добавили, что за месяц пенсионер успел сбежать из 2 больниц, медики предполагают, что он бездомный. Сейчас решается вопрос о помещении его в приют для граждан без определенного места жительства, но так как на улице лето, они не уверены, что буйный сибиряк не задержится там надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU