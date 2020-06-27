Омичка выследила похитителя своей сумочки

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:35:29+03:00

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В Омске задержали подозреваемого в краже женской сумки на рынке в Кировском округе. Сделать это помогла сама потерпевшая.

Женщина работает продавцом в одном из торговых павильонов рынка. Пять дней назад грабитель подошел к ее рабочему месту, схватил сумочку и был таков. Омичка отправилась в погоню, задержать злоумышленника не смогла, но хорошо его запомнила. Когда продавщица снова увидела грабителя на рынке, нажала тревожную кнопку и вызвала охрану. Прибывшие на сигнал росгвардейцы задержали подозреваемого по наводке женщины.

В пресс-службе Росгвардии сообщают, что на момент задержания все деньги вор успел потратить. Для дальнейшего разбирательства его отправили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU