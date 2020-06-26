На видео попала погоня за пьяным водителем в Омске

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:00:13+03:00

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Сегодня ночью в Омске полицейские гнались за пьяным водителем. Мужчина не стал останавливаться для проверки документов. Он увеличил скорость движения. Полицейские начали преследование на ул. Волгоградской. Водитель ВАЗа остановился только на 790-ом км. Исилькульского тракта, но когда сотрудник ДПС направился к его автомобилю, резко развернулся, попытался сбить полицейского и продолжил убегать от преследования.

Новые требования остановиться лихач также проигнорировал. После чего полицейский прострелил заднее колесо машины. Не справившись с управлением нарушитель съехал в кювет.

В ответ на вопрос, почему на останавливался по требованию полиции, лихач ответил:

- Не увидел. Не захотел.

В пресс-службе омского МВД рассказали, что во время задержания 23-летний омич был пьян. Сейчас на него завели сразу 3 административных дела за вождение в нетрезвом виде, невыполнение требований полиции и выезд на встречную полосу.

Погоня за пьяным водителем в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU