2020-06-26T13:27:50+03:00
Происшествия

В Омске кондуктор выпала на ходу из автобуса

У женщины тяжелая травма головы
Станислав МУХИН
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Женщина выпала на ходу.Женщина выпала на ходу.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Экстренная ситуация случилась еще в конце мая во время одного из рейсов муниципального автобуса. Машина ехала по маршруту. Вдруг перед автобусом неожиданно выскочила иномарка. Водителю пришлось экстренно тормозить.

К сожалению, кондуктор, находившаяся в этот момент на задней, не успела схватиться за поручень. Как сообщает "Новый Омск", от резкого торможения она не удержалась на ногах и упала. Двери автобуса были открыты, так как водитель отъезжал от заправки, поэтому кондуктор выпала из автобуса на асфальт и ударилась головой. От удара она потеряла сознание.

Сейчас в ситуации с травмой кондуктора разбирается трудовая инспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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