В Омске кондуктор выпала на ходу из автобуса
Экстренная ситуация случилась еще в конце мая во время одного из рейсов муниципального автобуса. Машина ехала по маршруту. Вдруг перед автобусом неожиданно выскочила иномарка. Водителю пришлось экстренно тормозить.
К сожалению, кондуктор, находившаяся в этот момент на задней, не успела схватиться за поручень. Как сообщает "Новый Омск", от резкого торможения она не удержалась на ногах и упала. Двери автобуса были открыты, так как водитель отъезжал от заправки, поэтому кондуктор выпала из автобуса на асфальт и ударилась головой. От удара она потеряла сознание.
Сейчас в ситуации с травмой кондуктора разбирается трудовая инспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU