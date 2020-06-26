2020-06-26T12:46:27+03:00
Общество

В Омской области коронавирус нашли еще у 61 человек

За сутки поправилось 64 человека
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото: Омская ГубернияФото: Омская Губерния
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В Омске за последние сутки выздоровело от коронавируса на 3 человека больше, чем заразилось им. Об этом сообщает оперштаб.

По информации ведомства за сутки в городе заболел 61 человек, общее число зараженных с начала эпидемии - 3 297. Выздоровели 64 человека, общее число - 1 706.

Под домашним наблюдением сегодня остаются 1892 человека, сняты с учета 33 881. Число проведенный омскими лабораториями тестов составило 186 652.

География распространения коронавируса за сутки: Омск – 48, Нововаршавский район – 4, Павлоградский – 2, Омский, Азовский, Большереченский, Калачинский, Марьяновский, Тарский и Черлакский – по 1 новому пациенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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