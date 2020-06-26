Пьяный омич устроил стрельбу по полицейским

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:01:52+03:00

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В Усть-Ишимском районе Омской области в покушении на жизнь полицейского обвиняют 43-летнего местного жителя.

Следствие установило, что участковый приехал на вызов в деревню Екатериновка от соседей мужчины. Они жаловались на шум и переживали за себя. У подозреваемого имелось ружье, которое он взял в руки. В ответ на требования полицейского отложить оружие и прекратить шуметь, мужчина стал выкрикивать угрозы, а потом выстрелил в сторону полицейского. Из-за алкоголя меткость пострадала и в сотрудника полиции он не попал. В итоге дебошира задержали.

Как сообщают в пресс-службе омской прокуратуры, расследование этого инцидента находится под их контролем. Все подробности происшествия выясняются. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU