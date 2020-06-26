Пьяный омич устроил стрельбу по полицейским
В Усть-Ишимском районе Омской области в покушении на жизнь полицейского обвиняют 43-летнего местного жителя.
Следствие установило, что участковый приехал на вызов в деревню Екатериновка от соседей мужчины. Они жаловались на шум и переживали за себя. У подозреваемого имелось ружье, которое он взял в руки. В ответ на требования полицейского отложить оружие и прекратить шуметь, мужчина стал выкрикивать угрозы, а потом выстрелил в сторону полицейского. Из-за алкоголя меткость пострадала и в сотрудника полиции он не попал. В итоге дебошира задержали.
Как сообщают в пресс-службе омской прокуратуры, расследование этого инцидента находится под их контролем. Все подробности происшествия выясняются. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU