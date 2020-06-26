В Омске накрыли две подпольные лаборатории по производству наркотиков

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:42:17+03:00

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Омские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ закрыли две подпольные нарколаборатории. По информации пресс-центра омского УФСБ, каждая лаборатория находилась на дому у двух жителей омской области 23 и 25 лет.

Они успели сварить 1 килограмм синтетического наркотика. У подельников изъяли 300 килограммов исходного сырья, чего хватило бы еще на 14 кг опиума. Молодые люди даже успели наладить сеть сбыта товара через односельчан. Полиция задержала 4 человек с расфасованными на дозы наркотиками кустарного производства. Сколько банда смогла заработать на производстве наркотиков, не сообщается.

Сейчас все задержанные по решению суда отправлены в СИЗО, заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU