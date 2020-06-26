Полежаев советует омичам носить макси, чтобы скрыть злобу
Леонид Полежаев поделился своим опытом переживания самоизоляции. Бывший политик рассказал об этом на сайте регионального фонда "Духовное наследие", который давно возглавляет. Он рассказал, что время на карантине провел не впадая в уныние, хотя и ощутил ограничения и недостаток живого общения.
Бывший губернатор даже дал совет омичам. Маска, как он считает, помогает не только в борьбе от вируса.
- А если о том, что касается необходимости ношения масок - это неплохо не только в гигиенических целях, но и с точки зрения обыкновенной эстетики: я заметил, что многим нашим людям маска к лицу. Она отлично скрывает отпечатки неврозов и злобную мимику, - высказался Леонид Полежаев о скрытой пользе масочного режима.
Стать немного добрее, по мнению бывшего губернатора, омичам поможет чтение. Высказыванием об этом он завершил свое обращение.
ИСТОЧНИК KP.RU