2020-06-26T07:53:07+03:00
Общество

Полежаев советует омичам носить макси, чтобы скрыть злобу

Кроме защиты от вируса они помогут, по мнению политика, и от неврозов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото: региональный фонд "Духовное наследие"Фото: региональный фонд "Духовное наследие"
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Леонид Полежаев поделился своим опытом переживания самоизоляции. Бывший политик рассказал об этом на сайте регионального фонда "Духовное наследие", который давно возглавляет. Он рассказал, что время на карантине провел не впадая в уныние, хотя и ощутил ограничения и недостаток живого общения.

Бывший губернатор даже дал совет омичам. Маска, как он считает, помогает не только в борьбе от вируса.

- А если о том, что касается необходимости ношения масок - это неплохо не только в гигиенических целях, но и с точки зрения обыкновенной эстетики: я заметил, что многим нашим людям маска к лицу. Она отлично скрывает отпечатки неврозов и злобную мимику, - высказался Леонид Полежаев о скрытой пользе масочного режима.

Стать немного добрее, по мнению бывшего губернатора, омичам поможет чтение. Высказыванием об этом он завершил свое обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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