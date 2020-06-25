В Омске продают тахту за 100 тысяч рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:02:50+03:00

В соцсетях готовы купить ее из других регионов [Фото]

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В Омске на сайте объявлений продают тахту за 100 тысяч рублей. Продавец уверяет, что мебель выполнена в ручную, очень вместительная и удобная, отделана стразами. Размер этого произведения искусства 2,5 м на 1,7 м. Мебель займет четверть средней комнаты и занести ее в обычную квартиру будет явно трудно.

В соцсетях со ссылкой на это объявление появилась ироничная запись: "Я заплачу любые деньги, чтобы получить ее из Омск".

ИСТОЧНИК KP.RU