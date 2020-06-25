2020-06-25T14:48:15+03:00
Происшествия

В Омске закрыли сеть подпольных игровых клубов

Они действовали в 3 районах города [видео]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
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В Омске полиция совместно с УФСБ России по Омской области накрыла сеть подпольных игорных клубов. Они располагались в Кировском, Центральном и Советском округах. По оперативной информации это были клубы, где для игр использовали Интернет.

Организаторы разработали свою систему конспирации и проводили специальные акции для привлечения новых клиентов. В ходе обысков в клубах нашли 62 компьютера и 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, деятельность всех клубов сети сейчас прекращена, проводятся дополнительные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела. Сколько именно им удалось заработать за все время, пока неизвестно.

В Омске закрыли игорный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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