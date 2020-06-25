В Омске закрыли сеть подпольных игровых клубов
В Омске полиция совместно с УФСБ России по Омской области накрыла сеть подпольных игорных клубов. Они располагались в Кировском, Центральном и Советском округах. По оперативной информации это были клубы, где для игр использовали Интернет.
Организаторы разработали свою систему конспирации и проводили специальные акции для привлечения новых клиентов. В ходе обысков в клубах нашли 62 компьютера и 400 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД, деятельность всех клубов сети сейчас прекращена, проводятся дополнительные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела. Сколько именно им удалось заработать за все время, пока неизвестно.
В Омске закрыли игорный клуб.
ИСТОЧНИК KP.RU