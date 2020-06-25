В Омске пенсионерка потерялась по дороге в детский сад, когда шла за внуком
Накануне в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже матери. Женщина рассказала, что вместе с ней отправилась забирать сына из детского сада, но пенсионерка пропала на середине пути. Найти ее своими силами у женщины не вышло.
Оказалось, что 87-летняя старушка отстала от дочери и потерялась в незнакомом районе. Постоянно она проживает в Нефтяниках , а к дочери на Левый берег перебралась временно на лето, поэтому и не смогла сориентироваться в новом месте. Пенсионерка зашла в ближайший банк, где сотрудники вызвали охрану. Росгвардейцы приехавшие на вызов узнали, что у женщины с собой не было ни документов, ни телефона, она лишь назвала имя и фамилию. Вскоре выяснилось, что именно ее дочь обратилась в полицию.
В пресс-службе Росгвардии уточнили, что это первый случай, когда пенсионерка потерялась, ранее с ней такого не происходило.
ИСТОЧНИК KP.RU