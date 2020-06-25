В Омске пенсионерка потерялась по дороге в детский сад, когда шла за внуком

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:52:39+03:00

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Накануне в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже матери. Женщина рассказала, что вместе с ней отправилась забирать сына из детского сада, но пенсионерка пропала на середине пути. Найти ее своими силами у женщины не вышло.

Оказалось, что 87-летняя старушка отстала от дочери и потерялась в незнакомом районе. Постоянно она проживает в Нефтяниках , а к дочери на Левый берег перебралась временно на лето, поэтому и не смогла сориентироваться в новом месте. Пенсионерка зашла в ближайший банк, где сотрудники вызвали охрану. Росгвардейцы приехавшие на вызов узнали, что у женщины с собой не было ни документов, ни телефона, она лишь назвала имя и фамилию. Вскоре выяснилось, что именно ее дочь обратилась в полицию.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что это первый случай, когда пенсионерка потерялась, ранее с ней такого не происходило.

ИСТОЧНИК KP.RU