В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Иртыше
Роспотребнадзор снова проверил омские пляжи. Специалисты взяли пробы воды из Иртыша и питьевых фонтанчиков, пробы песка.
Для проверки сделали 54 пробы речной воды. В 13 из них выявили химические загрязнения, также 13 проб не прошли по микробиологическим показателям, 2 по паразитологическим. Всем санитарным нормам на омских пляжах соответствуют только завезенный песок и водопроводная вода в питьевых фонтанчиках.
Как сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора в черте города функционируют 5 пляжей, но купаться нельзя ни на одном из них. Омичи смогут только загорать. Вода в Иртыше по итогам проверок ежегодно признается не безопасной для купания.
ИСТОЧНИК KP.RU