2020-06-25T10:20:03+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Иртыше

Купаться на омских пляжах по-прежнему нельзя
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Роспотребнадзор снова проверил омские пляжи. Специалисты взяли пробы воды из Иртыша и питьевых фонтанчиков, пробы песка.

Для проверки сделали 54 пробы речной воды. В 13 из них выявили химические загрязнения, также 13 проб не прошли по микробиологическим показателям, 2 по паразитологическим. Всем санитарным нормам на омских пляжах соответствуют только завезенный песок и водопроводная вода в питьевых фонтанчиках.

Как сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора в черте города функционируют 5 пляжей, но купаться нельзя ни на одном из них. Омичи смогут только загорать. Вода в Иртыше по итогам проверок ежегодно признается не безопасной для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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