Омичка испортила могилу из-за ненависти к покойнику

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Нешуточный конфликт разыгрался в Омской области. В Седельниковском районе местная жительница так ненавидела своего соседа, что не могла забыть обиду даже после его смерти. Даже после похорон она решила ему отомстить. 37-летняя сибирячка сломала металлический крест на могиле недавно умершего односельчанина.

По версии следствия, в момент совершения преступления женщина была трезвой и полностью осознавала свои действия. Мотивацией своего поступка она назвала личную неприязнь к покойному.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что дело уже передали в суд. Женщина полностью признала свою вину. Теперь ей грозит штраф 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU