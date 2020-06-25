2020-06-25T09:46:07+03:00
Общество

Омичка испортила могилу из-за ненависти к покойнику

Теперь на нее завели уголовное дело
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Нешуточный конфликт разыгрался в Омской области. В Седельниковском районе местная жительница так ненавидела своего соседа, что не могла забыть обиду даже после его смерти. Даже после похорон она решила ему отомстить. 37-летняя сибирячка сломала металлический крест на могиле недавно умершего односельчанина.

По версии следствия, в момент совершения преступления женщина была трезвой и полностью осознавала свои действия. Мотивацией своего поступка она назвала личную неприязнь к покойному.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что дело уже передали в суд. Женщина полностью признала свою вину. Теперь ей грозит штраф 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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