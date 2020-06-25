В Омске перекроют движение трамваев из-за ремонта путей
Ограничения продлятся сутки
ФотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске проходит капитальный ремонт трамвайных путей. Именно с ним связаны ограничения движения по ул. Лермонтова. Пассажирам придется мириться неудобствами.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 20:30 26 июня до 17:00 27 июня маршрут движения 3 трамваев изменится. № 4 и 9 будут ходить через ул. Б. Хмельницкого, а движение трамвая №8 организуют по укороченной схеме " ул. Котельникова - ул. Лермонтова".
Ремонт путей на ул. Лермонтова будет идти до конца августа, поэтому подобные ограничения возможны и в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU