Появилось фото Омска, сделанное из космоса
Сегодня утром омичам из космоса передал привет космонавт Иван Вагнер. Сейчас он находится на МКС на высоте 420 километров. Оттуда он сделал снимок нашего города. Снимок Омска появился в социальных сетях. Иван Вагнер обратился к его жителям:
- Омичи, приветствую вас с борта Международной космической станции! Кто и где был сегодня утром, вы видите себя на этом снимке с высоты 420 км? - написал на своей страничке в соцсети космонавт и выложил фотографию города.
Как говорит Вагнер, фотография появилась благодаря победителю космической загадки, которые он публикует в Twitter. По правилам импровизированно викторины, космонавт опубликует фото родного города победителя.
ИСТОЧНИК KP.RU