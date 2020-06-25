2020-06-25T07:28:57+03:00
Общество

Появилось фото Омска, сделанное из космоса

Им поделился в социальных сетях космонавт Иван Вагнер [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Вид с МКС на Омск фото: Иван ВагнерВид с МКС на Омск фото: Иван Вагнер
Изменить размер текста:

Сегодня утром омичам из космоса передал привет космонавт Иван Вагнер. Сейчас он находится на МКС на высоте 420 километров. Оттуда он сделал снимок нашего города. Снимок Омска появился в социальных сетях. Иван Вагнер обратился к его жителям:

- Омичи, приветствую вас с борта Международной космической станции! Кто и где был сегодня утром, вы видите себя на этом снимке с высоты 420 км? - написал на своей страничке в соцсети космонавт и выложил фотографию города.

Как говорит Вагнер, фотография появилась благодаря победителю космической загадки, которые он публикует в Twitter. По правилам импровизированно викторины, космонавт опубликует фото родного города победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» назвал лучших и худших плательщиков
В Омске за сутки коронавирусом заразилось 37 человек
В Омске пенсионерка потерялась по дороге в детский сад, когда шла за внуком
В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Иртыше
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Информация для абитуриентов! Как выбрать специальность?
В Омске запретили ночную парковку у Степаныча
Медиатор (от лат. mediator - посредник) - это главная фигура переговорного процесса.
Ваши бабушки и дедушки могут стать ведущими 2Х2!
Омичка испортила могилу из-за ненависти к покойнику
Свой дом на курорте
Летний дачный сезон открыт!
Поступить в вуз онлайн - это просто
Призвание сильных и мужественных…
Душ на даче нужен всем!
Омичи, голосующие по поправкам в Конституцию, начали получать первые подарки
Подозреваемого в убийстве подростка нашли мертвым в Таре