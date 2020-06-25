Появилось фото Омска, сделанное из космоса

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:28:57+03:00

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Сегодня утром омичам из космоса передал привет космонавт Иван Вагнер. Сейчас он находится на МКС на высоте 420 километров. Оттуда он сделал снимок нашего города. Снимок Омска появился в социальных сетях. Иван Вагнер обратился к его жителям:

- Омичи, приветствую вас с борта Международной космической станции! Кто и где был сегодня утром, вы видите себя на этом снимке с высоты 420 км? - написал на своей страничке в соцсети космонавт и выложил фотографию города.

Как говорит Вагнер, фотография появилась благодаря победителю космической загадки, которые он публикует в Twitter. По правилам импровизированно викторины, космонавт опубликует фото родного города победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU