Омича-героя пригласили на парад победы в Москве
Он поделился своими впечатлениями
Дмитрий Перминов: "Парад - символ единения народов" Фото: Единая Россия Омск
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Сегодня депутат Госдумы от Омской области Дмитрий Перминов побывал на параде Победы на Красной площади в Москве. Своими эмоциями он поделился после увиденного:
"Сегодня я в качестве приглашенного зрителя принял участие в историческом событии, Параде Победы на Красной площади. Грандиозное, мощное, впечатляющее зрелище." - делится впечатлениями Дмитрий Перминов.
Дмитрий Перминов, депутат Госдумы от Омской области. Звание Героя России получил в 1999 году за мужество, проявленное в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе в звании рядового.
ИСТОЧНИК KP.RU