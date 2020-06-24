2020-06-24T14:26:35+03:00
Общество

Омича-героя пригласили на парад победы в Москве

Он поделился своими впечатлениями
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дмитрий Перминов: "Парад - символ единения народов" Фото: Единая Россия ОмскДмитрий Перминов: "Парад - символ единения народов" Фото: Единая Россия Омск
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Сегодня депутат Госдумы от Омской области Дмитрий Перминов побывал на параде Победы на Красной площади в Москве. Своими эмоциями он поделился после увиденного:

"Сегодня я в качестве приглашенного зрителя принял участие в историческом событии, Параде Победы на Красной площади. Грандиозное, мощное, впечатляющее зрелище." - делится впечатлениями Дмитрий Перминов.

Дмитрий Перминов, депутат Госдумы от Омской области. Звание Героя России получил в 1999 году за мужество, проявленное в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе в звании рядового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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