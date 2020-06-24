Омский Авангард купил американского нападающего за 50 миллионов
Менеджер Ястребов уверен в результативности нового игрока
ФотоФото: с сайта ФК "Авангард".
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Омский хоккейный клуб "Авангард" сообщил о покупке молодого американского нападающего Рида Буше. За один сезон игроку, по данным спортивных СМИ, заплатят 50 млн. рублей, а если ему удастся выйти в ТОП-3 бомбардиров, дадут премию в 10 миллионов.
Генеральный менеджер команды Алексей Волков считает, что новый игрок сможет улучшить результативность игры и добавить в нее остроты благодаря меткой подаче, решительности в единоборствах и решительности в критические моменты матча.
ИСТОЧНИК KP.RU