Омск присоединился ко всероссийскому флэшмобу "Голубь Мира"

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:54:04+03:00

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В Омске памятная акция прошла на Бульваре Победы. Участникам нужно было сделать бумажного голубя в знака благодарности и уважения веретенам ВОВ и разместить его в специальной зоне памяти. Создать фигурки птиц в технике оригами всем желающим помогали волонтеры.

«Голубь — символ нашей мирной жизни сегодня. За нее сражались фронтовики, партизаны, труженики тыла. Они бесстрашно встали на защиту Родины и одержали сокрушительную победу над нацизмом, спасли весь мир, который важно беречь ради себя и будущих поколений. Мы принимаем участие во флешмобе в знак уважения и благодарности тем, кто изменил наше будущее и подарил настоящее», — подчеркнул директор по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Мельников.

Принять участие во флэшмобе можно и онлайн. Для этого нужно сфотографировать фигурку голубя и опубликовать снимок в соцсетях с хэштегами #голубьмира #мирназемле #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы

ИСТОЧНИК KP.RU