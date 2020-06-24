Как омичам получить 10 тысяч на детей в июле

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время своего обращения к россиянам президент Владимир Путин анонсировал повторную выплату 10 тысяч рублей для семей с детьми в возрасте до 16 лет. Предполагается, что деньги получат 28 миллионов детей по всей стране. В том числе и жители Омской области.

Многие задаются вопросом: Как жителям Омской области оформить выплату 10 тысяч на ребенка. Как выяснилось, все уже рассчитано. Лишних бумаг сибирякам собирать и подавать не придется. Выплата автоматически придет в июле, если семья уже подавала документы на получение июньского пособия. Если же этого еще не было сделано, то после подачи заявки через Госуслуги автоматически придет две выплаты.

Так что тем, кто уже оформлял заявку в прошлом месяце, новая выплата будет начислена автоматически. Для этого ничего делать не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU