Стало известно, сколько человек заразились в Омске коронавирусом за сутки

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:30:05+03:00

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За последние сутки в Омске подтвердились 84 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших теперь составляет 3184 человек. Об этом сообщает оперштаб.

География новых случаев COVID-19 сегодня такова: Омск – 65, Саргатский район – 6, Москаленский район – 4, Калачинский район – 3, Таврический район – 2, Колосовский, Любинский, Омский, Павлоградский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Под домашним наблюдением остаются 2 078 человека, сняты с наблюдения 33 219 жителей города и области. Количество исследований, проведенных омскими лабораториями, выросло до 181 312.

ИСТОЧНИК KP.RU