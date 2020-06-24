2020-06-24T09:12:59+03:00
Общество

В Омске в выходной День Парада разрешили работу торговых центров

Они будут открыты до 20:00
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото: mega.ru/omsk/Фото: mega.ru/omsk/
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Несмотря на не рабочий день, сегодня в Омске открыты торговые центры. Это стало возможным из-за разницы формулировок в нормативных документов. Объявленный выходной 24 июня не является "праздничным нерабочим днем" в которые по закону ТЦ должны быть закрыты, поэтому сегодня они будут работать в обычном режиме до 20:00.

В Минэкономики Омска также подчеркнули, что составление протоколов об административных правонарушениях за работу непродавольственных магазинов 24 июня является незаконным, и юридической силы они иметь не будут.

Исключением является только день празднования Победы, в последующие выходные торговые центры будут закрыты в соответствии с указом губернатора Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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