За одну ночь омич угнал 3 автомобиля

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:56:42+03:00

Теперь он может сесть на 5 лет

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В полицию Марьяновского района с заявлением о пропаже автомобиля "Форд" обратился местный житель. Он утверждал, что ночью из дома пропали ключи от машины и бутылка коньяка, а автомобиль угнали со двора. Пока полицейские опрашивали потерпевшего, поступило сообщение о ДТП рядом с соседним селом.

У его виновника нашли ключи не только от разбитой машины, но и от угнанного "Форда". Быстро выяснилось, что ни одна из машин ему не принадлежит.

Как признался угонщик, он возвращался домой после вечеринки, увидел, что сосед вернулся на машине домой, и решил прокатиться. Дождался, когда владелец "Форда" уснет, забрался в дом и забрал ключи и коньяк.

На выезде из села машина заглохла, и ему пришлось искать другой транспорт. У ближайшего дома нашелся "Ниссан". Мужчина разбил стекло кирпичом и проник в салон, но завести иномарку не получилось. Тогда он обратил внимание на припаркованный рядом ВАЗ-21150. Там в салоне были запасные ключи и машина оказалась исправной. На ней угонщик продолжил свой путь, пока не съехал в кювет возле соседнего села.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, подозреваемый в прошлом неоднократно судим за мелкие преступления. За угоны ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU