Появилось видео, как полицейские в Омске гонятся за проституткой-сердечницей

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:30:49+03:00

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В Центральном округе Омска задержали девушку за занятие проституцией. Услуги она оказывала в местной сауне, а клиентов искала через интернет с помощью подруги.

Девушка оказалась бойкой: когда в притон нагрянули полицейские, она решила не сдаваться просто так. Девушка пыталась сбежать, но не смогла, когда ее задержали стала жаловаться на сердце.

- У меня сердце колет, вызовите мне "скорую"! Отпустите, пожалуйста, - плакала и кричала проститутка.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, проституцией задержанная занимается уже год. На вызовы, по ее словам, выезжает 2 раза в неделю. Свою подельницу, которая помогала с поиском клиентов, девушка тоже сдала. Позвонила ей и попросила срочно приехать, признавшись, что рассказала полиции "все, как есть". На ночную бабочку составили протокол за занятие проституцией.

Задержание проститутки.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении сауны, расположенной на территории Центрального округа, сотрудники отдела исполнения административного законодательства зафиксировали факт предоставлении сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU