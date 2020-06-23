2020-06-23T13:55:54+03:00
Общество

Салют в честь Победы будет высоким, чтобы омичи могли его видеть из дома

Он пройдет 24 июня с трех точек
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Салют в честь Великой Победы в день проведения парада 24 июня будет высотным. Сделано это для того, чтобы жители Омска могли увидеть его из дома. Об этом нам рассказали в пресс-службе омского министерства культуры. Власти не рекомендуют омичам приходить к месту проведения салюта. В этом году салют пройдет в трех точках: у гостиницы "Омск", на набережной Тухачевского и в Советском парке. Начало в 23:00.

В ведомстве подтвердили места проведения салюта, а также уточнил время 23:00. В этом году омичам пообещали высокий салют и заверили, что его будет хорошо видно вдали от места запуска. Многие смогут наблюдать салют из дома. Тем, кто решит пойти на улицу, напоминают о необходимости соблюдения личной дистанции и масочного режима. Но все же власти рекомендуют оставаться дома.

Также в мэрии организуют дополнительный транспорт, который доставит все-таки пришедших горожан домой после салюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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