В Омске перекрыли бульвар Архитекторов

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:07:19+03:00

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В соцсетях появились сообщения о том, что из-за стройки объездной дороги на Левом берегу перекрыли проезд на бульвар Архитекторов. Жители города сетуют на неожиданность и неудобство такого решения строителей и переживают из-за возможного образования пробок.

В департаменте транспорта утверждают, что объект находится в ведении департамента строительства и все действия по перекрытию дорожного движения и организации проезда транспорта были согласованы. Также представители ведомства предположили, что перекрытие может продлиться до конца декабря 2020 года.

Неделю назад на сайте департамента общественной безопасности сообщалось, что перекрытие планируется с 16 июня по 15 декабря 2020 года. Для движения будет недоступен участок от ул. Шаронова до ул. Крупской. Движение транспорта планировали организовать по улицам-дублерам.

ИСТОЧНИК KP.RU