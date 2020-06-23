От COVID-19 в Омске умер еще один человек
За последние сутки в Омске подтвердились 82 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших теперь составляет 3100 человек. Об этом сообщает оперштаб.
География новых случаев COVID-19 такова: Омск – 70, Омский и Тевризский район по 3, Кормиловский – 2, Нижнеомский, Большереченский, Саргатский и Русско-Полянский – по 1 новому пациенту.
За все время пандемии выздоровели 1513 человек, за сутки - 82. Под домашним наблюдением остаются 2 074 человека, сняты с наблюдения 32 917 жителей города и области.Количество исследований, проведенных омскими лабораториями, выросло до 177 435.
За последние сутки от короновируса умер еще один человек. Пациентом оказалась женщина 67 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU