От COVID-19 в Омске умер еще один человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:32:06+03:00

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За последние сутки в Омске подтвердились 82 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших теперь составляет 3100 человек. Об этом сообщает оперштаб.

География новых случаев COVID-19 такова: Омск – 70, Омский и Тевризский район по 3, Кормиловский – 2, Нижнеомский, Большереченский, Саргатский и Русско-Полянский – по 1 новому пациенту.

За все время пандемии выздоровели 1513 человек, за сутки - 82. Под домашним наблюдением остаются 2 074 человека, сняты с наблюдения 32 917 жителей города и области.Количество исследований, проведенных омскими лабораториями, выросло до 177 435.

За последние сутки от короновируса умер еще один человек. Пациентом оказалась женщина 67 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU