Мигрант из Кыргызстана поменял имя и фамилию, чтобы приехать в Омск

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:35:16+03:00

Ему запрещали въезд в Россию до 2028 года

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В суде Черлакского района Омской области рассмотрят дело гражданина Кыргызстана, который незаконно въехал на территорию России. На территории Омской области он собирался работать.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, еще в 2018 году мужчине запретили въезд в страну на 10 лет. Но он не растерялся и придумал простой способ обойти запрет. В родном городе он подал заявление в паспортный стол о полной смене имени и фамилии. Уже с новеньким паспортом он отправился в Омск на машине.

Об изменениях в документах иностранец пограничникам не сообщил и беспрепятственно пересек границу Омской области дважды. Теперь нарушителю грозит еще один суд и, скорее всего, депортация.

ИСТОЧНИК KP.RU