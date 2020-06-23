2020-06-23T08:47:46+03:00
Происшествия

В Омске пьяный таксист развозил пессажиров

Его задержала Росгвардия
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На кузове машины были наклеены отличительные знаки одной из омских служб таксиНа кузове машины были наклеены отличительные знаки одной из омских служб таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня ночью в Старом Кировске патрульные Росгвардии обратили внимание на странный автомобиль такси. Водитель очень странно маневрировал. А потом и вовсе машина остановилась посреди проезжей части, водитель вышел и стал что-то эмоционально объяснять своему пассажиру, потом вернулся за руль и продолжил поездку, но уже по встречной полосе.

Обошлось без погони, на требования Росгвардейцев остановиться водитель отреагировал спокойно и притормозил. В ходе беседы стало ясно, что мужчина пьян.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Омской области, таксист согласился на медицинское освидетельствование и признался, что выпивал днем. Пассажира отправили домой, а вот водителя передали сотрудникам ГИБДД. Ему грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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