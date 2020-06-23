Омичку насмерть сбила электричка
Машинист пытался затормозить, но не успел
Трагедия произошла на станции "Кормиловка"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедия произошла в Омской области на перегоне станции "Кормиловка". Там под электричку попала местная жительница. Шансов выжить у нее не было.
Как сообщает транспортная полиция, трагедия случилась поздним вечером. Машинист применил экстренное торможение, как только увидел женщину на путях, но избежать столкновения не смог. 57-летняя омичка скончалась на месте.
Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина, по которой женщина оказалась ночью на железнодорожных путях.
ИСТОЧНИК KP.RU