2020-06-23T08:39:04+03:00
Происшествия

Омичку насмерть сбила электричка

Машинист пытался затормозить, но не успел
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Трагедия произошла на станции "Кормиловка"Трагедия произошла на станции "Кормиловка"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагедия произошла в Омской области на перегоне станции "Кормиловка". Там под электричку попала местная жительница. Шансов выжить у нее не было.

Как сообщает транспортная полиция, трагедия случилась поздним вечером. Машинист применил экстренное торможение, как только увидел женщину на путях, но избежать столкновения не смог. 57-летняя омичка скончалась на месте.

Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и причина, по которой женщина оказалась ночью на железнодорожных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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