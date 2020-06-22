Стало известно, когда в Омск придут заморозки до -5

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:51:06+03:00

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Снова непогода надвигается на Омск. На смену теплу придут заморозки. Особенно холодно будет по ночам.

По данным ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь с 23 на 24 июня температура на почве опустится до - 5 градусов. Синоптики советуют омичам подготовиться к резкому перепаду температур, потому что в дневные часы столбик термометра поднимется до + 20. Также на эти дни прогнозируют туман.

Если верить прогнозам гидрометеоцентра, стабильно теплая погода установится в Омске только с 25 июня, днем градусник покажет до +28, а ночью до +17.

ИСТОЧНИК KP.RU